التأمينات تعلن خبر عاجل لأصحاب المعاشات.. الحكومة تُصدر قرارها الأخير بشأن الزيادة الأخيرة

قام رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، بتقديم خالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تصديق سيادته على مجموعة من القرارات التنموية المختلفة، التي بدورها عملت على توفير جزء كبير من تحسن دخل المواطن، إضافة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال الحصول على المنح الاستثنائية، وكذلك الزيادة التي طُبقت في المعاشات ومعاش تكافل وكرامة، مع العلم أن هذا يعكس بشكل رؤية الدولة للمحافظة على حماية المواطن من أي أزمات تواجهها، إضافة إلى أن تلك الزيادة جاءت تزامنًا مع المولد النبوي الشريف.

زيادة المعاشات ومعاش تكافل وكرامة

وأضاف جمال عوض، أن عقب صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار حزمة من القرارات المانحة للمواطن المصري، وذلك بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للرواتب، مع الحصول على زيادة استثنائية بلغت نحو 300 جنيه، ليتم تطبيقها مع بداية شهر أكتوبر المقبل 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وبعدها تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليبدأ المناقشة فيه خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن العلاوات الخمس، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية. إدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة. الضغط مباشرة على أيقونة “تسجيل الدخول”. لتتوجه مباشرة إلى الصفحة الرئيسية من الموقع. وعليه يتم اختيار “الخدمات الحكومية”. بعدها يتم الذهاب إلى المراد الحصول عليها. ثم يتم التوجه إلى “العلاوات الخمس”. الضغط مباشرة على زر “استعلام”. لتظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالعلاوة. وفي حال وجود قبول الطلب يمكن للمتقدم معرفة قيمة العلاوة الذي سيتم صرفها والموعد الرسمي للقيام بالصرف بكل سهولة.



الميزانية العامة للدولة في 2023-2022

وتتمثل الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، بنحو 300 جنيه، وذلك بعد عدة زيادات تم الإعلان عنها في العام المقبل، ليتمثل حجم الميزانية العامة للدولة إلى 340 مليار جنيه، وذلك خلال عام 2022-2023، مع رفع الحد الأقصى إلى 1635 جنيه، وبتكلفة بلغت نحو 55 مليار جنيه.

الزيادة الأخيرة في المعاشات

يذكر أن صرف المعاشات لشهر أكتوبر يشمل الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لجميع المواطنين وأصحاب المعاشات، فضلاً عن أنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الفئات الأكثر استحقاقًا، مع العلم أن هذه الزيادة جاءت عقب افتتاح رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات القومية داخل محافظة بني سويف، تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، من ضمن القرارات التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، إضافة إلى أنها جاءت في أصعب الأمور التي تمر بها الدولة، بسبب التحديات الاقتصادية الغير ملائمة، مما أثرت بشكل كبير على الأسعار والمواطنين.

بدء صرف معاشات أكتوبر

بدأت عمليات صرف المعاشات اليوم الأحد لكن دون الزيادة المعنية، مما يُعني ذلك بأنه سيتم صرفها في الشهر المقبل، ويكون بأثر رجعي بما يحمل شهر نوفمبر زيادة قدرها 600 جنيه، من أجل أن يتمتع جميع المواطنين بها، إضافة إلى ان صرف هذا الشهر جاء من مختلف المنافذ وماكينات الصراف الألي، التي يمكن من خلالها الحصول على المعاش، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية، بما يُخفف على جميع أصحاب المعاشات الوقت والجهد.

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف العلاوات الخمس هناك توقعات كبيرة بأن يكون في شهر ديسمبر المقبل، حيث إن هذه العلاوات تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين والفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يحتاج إليه الأفراد وأصحاب المعاشات، بما يسمح لهم في الحصول على حياة كريمة مناسبة.