“متخليش التاجر ينصب عليك ويستغلك”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر أكتوبر 2023 وأسعار السلع التموينية

نصيب الفرد في بطاقة التموين يعد من أكثر العناوين الموجودة على محرك البحث جوجل، حيث يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على البطاقات التموينية عدد كبير من المواطنين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

يتسائل الكثير من حاملي البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في بطاقة التموين، حيث أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذا السؤال بأنه يصرف لكل فرد مسجل على بطاقة التموين على زجاجة زيت وزن 800 جرام بحد أقصى أربع زجاجات على بطاقة التموين الواحدة، كما يتم صرف كيلو سكر واحد فقط بحد أقصى 6 كيلو جرام البطاقة الواحدة.

طريقة استخراج بطاقة التموين

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة طريقة استخراج بطاقة التموين وهذا من أجل الحصول على الدعم على كل من الخبز والسلع التموينية، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة استخراج البطاقة والتي تتمثل في الاتي:

يقوم المواطن في البداية إلى بوابة مصر الرقمية.

النقر بعد ذلك على خدمات تموينة للمواطن.

الضغط على كلمة إصدار بطاقة تموينية جديدة.

يقوم المواطن الراغب في استخراج بطاقة تموين جديدة كتابة اسمة بصورة رباعية.

يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

يكتب المواطن رقم الهاتف الخاص به.

يتم إدخال كود التحقق.

النقر على كلمة تأكيد.

يختار المواطن المحافظة التي يرغب في حصول البطاقة من خلالها.

بعد إتمام الخطوات السابقة يتم النقر على كلمة التالي.

أسعار السلع التموينية

يبحث العديد من المواطنين المستفيدين من الدعم المقدم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اسعار السلع التموينية، والتي جاءت كما يلي: