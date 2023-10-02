ظهرت الان نتائج القبول في الجامعات العراقية جميع المحافظات للعام الدراسي 2023-2024

أتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات العراقية، بعد أن تم الإعلان عناه مؤخرًا، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من التقديم إلى الكلية أو الجامعة التي يرغب في الإلتحاق بها، وذلك وفقًا للمجموع الحاصل عليه كل طالب، فضلاً عن أن الوزارة كشفت عن مؤشرات القبول في الجامعات، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول، ليتعرف عليها الجميع.

نتائج القبول في الجامعات العراقية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات العراقية، التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية، وهي تتمثل في التالي:-

أولاً يُرجى التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يتم عندها إدخال اسم الطالب ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

وعندها يتم إدخال جميع التفاصيل الخاصة بالطالب.

التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على زر “عرض النتائج”.

لتظهر لك في النهاية قائمة بالكليات مع المؤشرات الخاصة بالقبول.

وعندها يمكن القيام للطالب بالذهاب إلى الكلية أو الجامعة الذي حصل عليها وفقًا لمجموعة.

مع العلم أنه يمكن كذلك التغيير بين كلية وأخرى، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير كل جامعة.

ضوابط القبول للجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التربية العراقية، مجموعة من الضوابط الهامة للقبول في الجامعات العراقية، تتثمل في التالي:-

يجب وأن يكون الطالب حديث التخرج لهذا العام 2023-2024.

لابد وأن يكون من مواليد 2005 لكي يتم قبوله.

يجب على طالب وطالبة من إدخال ما الرغبات التي تخص كل قسم وهي تختلف من فرع إلى أخر.

يجب وأن يملء نحو 25 رغبة بالنسبة لخريجي الشعبة الأدبية.

بينما الفرع التطبيقي يجب وان يملء نحو 50 رغبة.

نتائج القبول الموحد في الجامعات العراقية

أصبحت نتائج القبول الموحد في الجامعات العراقية، من بين أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من الطلاب المتقدمين إلى الكليات والجامعات على مستوى دولة العراق، مع العلم أنه يمكن الحصول على النتائج المتوفرة لجميع الطلبة المتقدمين، عبر الخطوات التي أوضحناها لكم في الفقرات السابقة من أجل أن يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات للصف الثالث الثانوي، الذين أدوا الإمتحانات.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط

من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العراق، يجب عليك اتباع الخطوات التاليه:-