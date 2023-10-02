” عثمان بيم ” الحلقة 131 مسلسل عثمان مدبلجة الآن عبر موقع قصة عشق .. المؤسس عثمان يعود

الحلقة 131 مسلسل عثمان مدبلجة يتشوق الكثير من المشاهدين لمتابعة أحداثها، وذلك بعد توقف الجزء الرابع من المسلسل عند هذه الحلقة، والذي انتهى في 14 من شهر يونيو 2023، ويتحمس المشاهدين لمعرفة آخر المستجدات التي تدور في الجزء الخامس مع الإعلان عن عدة مشاهد من الحلقة 131.

الحلقة 131 مسلسل عثمان مدبلجة

انتشر إعلان النجم بوراك أوزجيفيت والذي عرض من خلاله بعض أحداث الحلقة 131 من المؤسس عثمان، وقد احتوت الحلقة على العديد من المشاهد الممتعة والمشوقة، ومن ذلك رؤية المؤسس عثمان مستعداً لمواجهة العديد من المعارك مع أعداء الدولة، كما سيصبح بوران هو القائد لجيوش المغول بعد أن تزوج من أسريغون.

ونشاهد عدد من الأبطال الجدد في الجزء الخامس من قيامة عثمان والذي يتم نقله على قناة ايه تي في التركية، حيث يتم العرض في يوم الأربعاء، كما يتم عرض الحلقات الأخيرة مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر يوم الخميس و قناة اليرموك الفضائية الأردنية.

تردد قناة أيه تي في التركية

نقدم لكم تردد قناة ايه تي في التركية لمتابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان بدءاً من الحلقة 131 من الجزء الخامس:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر

يمكنكم متابعة قناة الفجر على التردد التالي:

القمر: نايل سات

التردد:: 11034.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 5000.

معامل التصحيح: 3/4

موعد عرض المؤسس عثمان الجزء الخامس

لم تفصح شركة الإنتاج عن موعد عرض الجزء الخامس من المسلسل الأشهر المؤسس عثمان حتى الآن، لكنها يتوقع أن يتم بدء المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى الأرجح في منتصف شهر أكتوبر المقبل.