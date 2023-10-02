” زقططوا وهيصوا وارقصوا” الحكومة تُحدد موعد صرف علاوة غلاء المعيشة الجديدة اللتي أمر بها الرئيس 2023.. شوف أمتى

تزايد البحث على الانترنت عن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة لشهر اكتوبر المقبل، بعد أن قرر الريئس عبد الفتاح السيسي زيادة العلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية منذ شهر يوليو الماضي وبناءًا على هذا القرار تم تحديد الموعد والذي سنشاركه معكم في الأسطر القليلة القادمة.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

من المقرر أن يكون موعد صرف علاوة غلاء المعيشة بدءًا من يوم 5 أكتوبر في 2023م، وذلك بعد إقرار القانون الخاص بزيادة المرتبات ووضع علاوات استثنائية من قبل مجلس النواب المصري.

وأكدوا أن هذه المبادرة ستحقق حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار الذي نعاني منه الآن.

قيمة علاوة غلاء المعيشة في أكتوبر

بعد أن عرضنا لكم موعد صرف علاوة غلاء المعيشة، نحيط سيادتكم أنه قد بلغت قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين:

الدرجة الممتازة: زيادة قدرها 750 جنيه مصري.

الدرجة العالية: زيادة مقدارها 500 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: بلغت الزيادة 375 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: بلغت الزيادة 250 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة: الزيادة قدرها 125 جنيه مصري.

الدرجة الرابعة: زيادة في المرتبة 75 جنيه مصري.

الدرجة الخامسة: زيادة في المرتبة 50 جنيه مصري.

في النهاية تهدف الحكومة لتحسين حياة المواطن وتسيير أمور الحياة وتخفيف أعباء المصاريف، فقد تم الإعلان عن زيادة المبالغ المصروفةفي موعد صرف علاوة غلاء المعيشة والمكافآت بنسبة كبيرة تصل إلى 30% من مبلغ المكافآة الأساسي.

هذا القرار صدر نتيجة لمعاناة أكثر من 300 أسرة مصرية من الظروف المالية القاسية، وهذا لتقديم المساعدة لهم ودعمهم ورعايتهم.