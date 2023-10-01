” عشان ماتنزلش ع الفاضي ” جدول مواعيد المحلات في التوقيت الشتوي الجديد .. سريان الغلق الشتوى على كل الأنشطة .. لو عندك محل شوف هتقفل امتى

يبحث عدد كبير عن جدول مواعيد المحلات في التوقيت الشتوي والعقوبة المحددة لمن يخالف مواعيد الفتح والغلق طبقًا للقرار الوزاري رقم 456 لعام 2020م الذي حدده وزير التنمية المحلية لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والاسواق والورش، وفي هذا الإطار سنتحدث بشكل تفصيلي.

جدول مواعيد المحلات في التوقيت الشتوي

في هذا الجزء سنقدم لكم معلومات تفصيلية فيما يخص مواعيد الفتح والغلق:

تُفتح المحلات التجارية يوميًا بدءًا من الساعة 7 صباحًا ويتم غلقها بالكامل في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

يتم زيادة هذا التوقيت وإضافة ساعة عليه ليصبح ميعاد الغلق 11 مساءًا في أيام العطلات والإجازات والاعياد الرسمية.

يتم فتح المطاعم والكافيهات بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا ويتم إغلاقها في تمام الساعة 12 صباحًا.

يتم فتح محلات الورش وأصحاب الأعمال الحرفية في الأماكن السكنية من الساعة ٨ صباحًا يوميا وحتى الساعة ٦ مساءا.

مع بعض القرارات الهامة:

استمرار خدمة تيك اواي وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار ال٢٤ ساعة. يستثنى من هذه المواعيد السوبر ماركت والافران والمخابز.

عقوبة مخالفة مواعيد المحلات في التوقيت الشتوي

أوضحت وزارة. التنمية المحلية أن هناك عقوبة لمن يخالف جدول مواعيد المحلات في التوقيت الشتوي، هذه العقوبة تبدأ اولا بإنذار مكتوب وبعد يتم متابعة هذا النشاط على مدار 15 يوم وفي حال تمت المخالفة مرة أخرى يتم توقيع عقوبة غلق النشاط لمدة شهر مع عدم فتحه إلا بتصريح مكتوب من المركز التكنولوجي التراخيص.

وإذا تمت المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء التراخيص بلا رجعة، مؤكدين أنه تم عمل حملات توعية لأصحاب النشاطات التجارية لتحذيرهم من مخالفةجدول مواعيد المحلات في التوقيت الشتوي.