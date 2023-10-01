موعد فتح واستلام تابلت اولى ثانوي الجديد 2023.. خطوات فتح التابلت المدرسي

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد فتح تابلت الثانوية العامة لعام 2023 وذلك لأهمية التابلت لطلاب المرحلة الثانوية والاعتماد الكبير عليه وذلك لأنه يمثل دوراً هاماً في استخدامه مؤخراً للعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جمهورية مصر العربية لمرحلة الثانوية العامة، وجاء ذلك في إطار عملية تطور التعليم بشكل عام من منطلق تحقيق رؤية مستقبلية أفضل نحو التقدم والازدهار والنهوض بالدولة وتغيير مسارها والمضي بها قدماً.

موعد فتح تابلت الثانوية العامة لعام 2023

في سياق متصل قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية بالإعلان عن أنه من المفترض أن تبدأ الجهات المسؤولة في العمل على فتح تابلت الثانوية العامة عقب أن يتم الانتهاء من كافة الأمور التي تتعلق بشهادات المرحلة الثانوية العامة، على أن يبدأ فتح التابلت بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي من المفترض أيضاً أن يتم العمل بالبدء في إجراءات فتحه يوم 15 من شهر يونيو 2023.

كما أكدت الوزارة بأن التابلت سيفتح قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024 لكافة الطلاب الذين قد حصلوا على النتائج النهائية من شهادة الثانوية العامة وقد حصلوا كذلك على أجهزة التابلت المدرسي.

خطوات فتح التابلت المدرسي

تتمثل خطوات فتح تابلت الثانوية العامة في النقاط الآتية: