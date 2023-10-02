” بنك ناصر عامل عظمة ” قرض بدون فوائد للمعاشات الذين عملوا في هذه الوزارة .. لو انت منهم هتاخد قرضك ومش هتدفع فوايد

هناك العديد من البنوك والجهات الحكومية التي تقد قرض بدون فوائد للمعاشات أو ما يطلق عليها القروض الحسنة وبفترات سداد تصل إلى نحو خمسة سنوات، لذلك نحن من خلال هذا المقال سوف نخبرك حول كافة التفاصيل المتعلقة بها وكيفية الحصول عليها.

قرض بدون فوائد للمعاشات

هناك العديد من الجهات التي تمنح كبار السن وأصحاب المعاشات قروض بدون فوائد ومن بينها:

قرض وزارة الأوقاف

تتيح وزارة الأوقاف هذا القرض للعاملين بها في الأساس بالإضافة إلى العاملين في القطاع الحكومي والخاص لكن وفقًا لمجموعة من القواعد وهي كالآتي:

يجب أن يتم تحويل الراتب على بنك مصر حيث يوجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك.

يتم تحديد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض بناءًا على قيمة الوديعة.

ينبغي أن يتم السداد على 60 شهر.

يجب مضي خمسة سنوات في الخدمة وأقصى حد للقرض الحسم هو 15 ألف جنيه ويحذر من الجمع بينه وبين أي قرض مصرفي آخر.

يتم سداد مبلغ 300 جنيه شهريًا على 50 شهر.

قرض الزواج من بنك ناصر

يتيح بنك ناصر قرض الزواج أو القرض الشخصي والذي تبلغ قيمته نحو 10 الآف جنيه بحد أقصى ويتم السداد بدون فوائد على ثلاث سنوات، لكن يجب العلم أنه يتم دفع 2% سنويًا مصاريف إدارية.

للحصول على هذا القرض لابد من تقديم وثيقة الزواج ويجب ألا يكون قد مصر عليها أكثر من سبعة سنوات، بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى شهادة موثقة براتب العميل أو المعاش الذي يحصل عليه.

قرض العلاج من بنك ناصر

يوفر ايضًا بنك ناصر قرض العلاج وتصل قيمته إلى 8 الآف جنيه ويسد على ثلاث سنوات وايضًا يدفع العميل مصاريف إدارية تبلغ قيمتها 2% سنويًا.