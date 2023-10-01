وظائف البريد المصري 2023 لجميع التخصصات والمؤهلات.. تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة

قامت هيئة البريد المصرى في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2023 بالإعلان عن فتح باب التقديمات للمسابقة التي أعلن عنها البريد المصري 2023 والتي تسعى إلى توظيف ما يقارب من ألف موظف وذلك في مختلف التخصصات، كما قامت هيئة البريد المصري كذلك بتفعيل رابط التقديم في المسابقة لكي يتمكن الأفراد الراغبين في التقديم بشكل إلكتروني وبكل سهولة من بداية فتح باب التقديم إلى آخر ميعاد للتقديمات.

وظائف البريد المصري

تقوم هيئة البريد المصري بشكل دوري ومتكرر بالإعلان عن وظائف خالية في جميع التخصصات ومن أهم هذه الوظائف الشاغرة:

تعلن عن وظائف شاغرة في تخصص المراجعين.

وكذلك المهندسين.

كما توجد وظائف شاغرة لتخصصات المدققين والمحاسبين.

وظائف خالية للسائقين.

وكذلك مدير الإدارة.

الوظائف الإدارية.

وأيضاً العمال.

كما توجد وظائف أخصائي التواصل.

تأمين المخازن.

شروط التقديم على وظائف البريد المصري

قامت هيئة البريد المصري بتحديد العديد من الشروط التي يجب مراعاتها والالتزام بها أثناء التقديم على أى من الوظائف المتاحة بالبريد، ومن أبرز هذه الشروط: