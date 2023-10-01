برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. وزارة العمل تكشف عن وظائف خالية جديدة كافة التخصصات

وظائف وزارة العمل حيث تسعى جاهدة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في مختلف شركات القطاع الخاص من خلال إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، حيث يتاح للشباب المبحثين عن وظائف فرصًا كبيرة للتوظيف، في يوم الخميس، أصدرت وزارة العمل نشرتها التوظيفية الثانية لشهر سبتمبر 2023، حيث كشفت عن توافر ما يصل إلى 5702 فرصة عمل شاغرة في 34 شركة من القطاع الخاص، وذلك على مدار 11 محافظة.

وظائف وزارة العمل

وفي الفقرات التالية، سنلقي نظرة على تفاصيل هذه الفرص الوظيفية في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث سيتم توضيح معلومات مهمة حولها،وظائف وزارة العمل شركة نسور جروب للأمن والحراسة تعلن عن توفر مائة فرصة عمل لفراد الأمن، بغض النظر عن التحصيل الدراسي:

وذلك لأفراد تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة. سيتعين على الموظفين العمل لمدة 12 ساعة يوميًا. مع رواتب تتراوح بين 3500 و3700 جنيه، وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر تغطية تأمين اجتماعي وصحي، بالإضافة إلى خدمة مواصلات داخلية. توجد فرص العمل في مناطق متعددة بما في ذلك دائري المعادي، العبور، الكيلو 4.5، والحي السادس في مدينة نصر.

وظائف خالية في «الشرق الأوسط للخدمات الفنية»

تتيح وزارة العمل في الكويت فرص وظائف وزارة العمل للأطباء والممرضين، حيث أوضحت أن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية تقدم عددًا من الفرص الوظيفية للأشخاص الذين حصلوا على مؤهلات عالية أو متوسطة حسب التخصص المطلوب ولديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات. يجب أن تكون أعمار المتقدمين بين 25 و35 عامًا، وتشمل هذه التخصصات:

تُعلن وظائف وزارة العمل عن فرص وظيفية شاغرة ومتنوعة، حيث نبحث عن:

مهندسين ميكانيكا وكهرباء بعدد اثنين، مع راتب شهري قدره 6000 جنيه.

مهندسين ميكاترونيكس بعدد اثنين، وهم أيضًا معتزين براتب شهري يبلغ 6000 جنيه.

محاسب من الجنسين ذو خبرة في مجال محاسبة الضرائب، مع راتب شهري قدره 4500 جنيه.

سكرتيرة واحدة، براتب شهري قدره 4500 جنيه.

فنيي كهرباء اثنين، مع راتب شهري قدره 4500 جنيه.

فنيي ميكانيكا اثنين أيضًا، براتب شهري مماثل قدره 4500 جنيه.

إذا كنتم تتوافر لديكم المهارات والخبرة المناسبة لأي من هذه الوظائف، نرحب بتقديم طلباتكم.