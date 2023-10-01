بعد تصدره التريند تعرف على تفاصيل المساسل التركي “الطائر الرفراف” قصة عشق

من المعروف أن المسلسلات التركية بشكل خاص تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة من محبيها على مستوى العالم ككل، حيث تُقدم محتويات وقصص مشوقة من شأنها أن تجعل المشاهد ينجرف في عالمها المثير، وكان من ضمن بل وأهم هذه الأعمال الفنية التركية مسلسل “طائر الرفراف” والذي حقق أعلى نسب مشاهدة، كما أنه اكتسح الساحة التلفزيونية والفضل يرجع في ذلك لأداء الممثلين الأكثر من رائع وكذلك قصة المسلسل المثيرة.

مسلسل طائر الرفراف

ينتظر مشاهدي العمل الدرامي طائر الرفراف مواعيد عرض المسلسل بفارغ الصبر، حيث أنه عقب عرض الإعلان الأول للمسلسل والذي تم عرضه على قناة star TV التركية يوم 9 سبتمبر ترقب الكثير المزيد من الإثارة والتشويق، الجدير بالذكر أنه عقب إطلاق الإعلان الأول للمسلسل فقد تلقى من المشاهدين ثناء واستحسان كبيرين وذلك لأن سيران تظهر في بداية الإعلان وهي ترتدي فستان الزفاف ويتقدم عليها فريد وهو عريساً لها وذلك الحدث بالتحديد يترقبه مشاهدي هذا العمل الفني منذ نهاية الجزء الأول من المسلسل.

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل طائر الرفراف

يُعد مسلسل طائر الرفراف من أولي الأعمال الدرامية التي حظيت باهتمام كبير جداً من المشاهدين من بين كافة الأعمال الدرامية التركية لذا يهتم المشاهدين بكافة تفاصيل المسلسل، كذلك ويتسائل الكثير عن مواعيد عرض حلقات الجزء الثاني منه فالجدير بالذكر أنه بدأ من يوم 9 سبتمبر 2023 في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر و السعودية.