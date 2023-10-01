Lïnk ✔️ الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي { وزارة العمل} بالرواتب والمحافظة

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن مستحقي الرعاية الاجتماعية في الدفعة التاسعة لعام 2023، يتوقع أن يستفيد من هذه الرعاية أكثر من 200 ألف مواطن عراقي. يمكن لجميع المستحقين الاستعلام عن تواريخ صرف الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم إلكترونياً عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق. سنقدم لكم جميع الخطوات اللازمة والمجانية للوصول إلى معلومات مستحقي الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

منصة مظلتي

أصبحت الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 متاحة الآن عبر الإنترنت عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. تقدم الحكومة العراقية رعاية اجتماعية شهرية للعائلات التي تعاني من الفقر، بالإضافة إلى المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة. تُقدم أيضًا مساعدات مالية وطبية واجتماعية للعاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل للشباب. سنقدم لكم جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية:

ز رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في المتصفح الخاص بك.

اختر خدمة الخدمات الإلكترونية من القائمة.

انقر على قسم الأشخاص المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق لعام 2023.

قم بتحميل المعلومات من خلال النقر على أسمائهم.

سجّل المحافظة التي تنتمي إليها في العراق.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الخاص بك

اضغط على زر “استعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023”.

بمجرد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكنك تحميل قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 بالبحث عن الاسم الكامل في مربع البحث.

شروط الرعاية الاجتماعية

هذا الدعم الاجتماعي يمثل ركيزة حيوية للكثير من الأسر داخل الأراضي العراقية، خاصةً الأسر التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية، يشمل هذا الدعم فئات متنوعة من الناس، مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكبار السن، والأفراد الذين يتواجدون في مواقف هشة في المجتمع. الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تقديم حماية اجتماعية ودعم مالي للأفراد والأسر التي تنتمي إلى تلك الفئات.

شروط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية: