رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة

ازدادت عمليات البحث فى الفترة الأخيرة من قبل أولياء الأمور والطلاب، على نتيجة تقليل الاغتراب وطريقة الحصول على النتيجة بعد ما قاموا الطلاب بتسجيل رغباتهم في تقليل الاغتراب في عام 2023م، لذلك لقد تم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب حيث أنه تم قبول 50 ألف طالب وطالبة في رغباتهم الجديدة.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم عن خطوات تقليل الاغتراب على طلاب الثانوية العامة من خلال التنسيق الالكتروني، لذلك يجب اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

ثم يجب على الطالب ادخال جميع البيانات الخاصة به وهى الرقم القومى والرقم السري والرقم التعريفي الخاص بالطالب.

قم بعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة موافق.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على الكلية التي يرغب بها.

يقوم الطالب بعد ذلك الخطوات بالنقر على أيقونة حفظ.

شروط تقليل الاغتراب 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الضوابط والشروط، لذلك يجب توافر الشروط لدى الطالب لكي يستطيع عمل تقليل اغتراب لذلك يجب اتباع الشروط الآتية: