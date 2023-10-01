” الفرحة مش سايعة الناس ” حقيقة صرف 40 جنيه على بطاقة التموين لكل المستفيدين مع صرف مقررات التموين لشهر أكتوبر

حقيقة صرف 40 جنيه على بطاقة التموين بشهر أكتوبر، هناك العديد من الأقاويل المنتشرة ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف 40 جنيه للبطاقات التموينية وزيادة نصيب الفرد من التموين، الأمر الذي دفع الوزارة للخروج عن صمتها وتوضيح الأمر، وسوف نخبرك أكثر حول كافة المعلومات من خلال هذا المقال.

حقيقة صرف 40 جنيه على بطاقة التموين

اوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كل ما يشاع حول زيادة نصيب الفرد من التموين أو صرف مبالغ إضافية على البطاقات بدءًا من شهر أكتوبر 2023 هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بينما حقيقة الأمر هو إصدار الدكتور على المصيلحي وزير التموين توجيه وزاري حمل رقم 2 لسنة 2023 والمتعلق بتحديد رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي، وقد تم تحديد الرسوم بنحو 40 جنيهًا للبطاقة الجديدة والتي تمنح فترة ضمان عام كامل منذ إصدارها.

خطوات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية

يمكن استخراج بطاقات التموين من خلال الموقع الإلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات: