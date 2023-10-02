” 80% من المعاش ” شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. لو تعبت من الشغل قدم ع المعاش المبكر

ما هي شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد، هناك العديد من التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا على القوانين التي تنظم الخروج للمعاش المبكر والذي يعد في حكم الاستقالة مع ضمان كافة المستحقات للعاملين، وسوف نخبر ك أكثر حول الشروط من خلال هذا المقال.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي قرار يقضي بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين بنظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الذي تم إلغاء العمل به.

أما حول شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص فهي كالآتي:

ينبغي وصول سن الموظف إلى 50 عام حتى يستطيع الخروج.

عدم توقيع إجراءات تأديبية عليه خلال فترة العمل.

توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تضمن للموظف الحصول على 50% من الأجر الأخير.

ألا تقل مدة الاشتراك عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

تسوية جميع الحقوق التأمينية للموظف وذلك وفقًا لمدة الاشتراك بإضافة خمسة سنوات.

الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يمنع من التعيين في أي من المؤسسات التابعة لنظام التأمين الاجتماعي.

في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية «الـ 5 أعوام» إليها لإنهاء الخدمة.

شروط المعاش المبكر للقطاع العام