خبر سار جدا من وزارة الكهرباء ينتظره 100 مليون مصري.. “هو دا الخبر ولا بلاش”

انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء، خلال الفترة الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات فعالة للتخفيف من الأعباء على الشبكة الوطنية للكهرباء، تم تنفيذ خطة مُحكمة بهدف التصدي للارتفاع الكبير في الاستهلاك الكهربائي خلال فصل الصيف، نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي على مدى فترات طويلة.

انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء

وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من المرجح أن تنخفض القدرات التي يتعين على مركز التحكم القومي قطعها عن المشتركين للتخفيف من الأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء. هذا التخفيض مرتبط بنقص الوقود ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 800 ميجاوات.

انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء ، أكد الإعلامي محمد علي خير أن مصدرًا داخل وزارة البترول أشار إلى أن وزارة الكهرباء تحصل على احتياجاتها اليومية من الغاز بكمية تبلغ 6.5 مليار قدم مكعب. وفي إطار نفس السياق، قال الإعلامي خلال برنامجه “المصري أفندي” على قناة “المحور” الفضائية، إن مصدرًا آخر داخل وزارة الكهرباء أكد أن الأزمة فيما يتعلق بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي ستنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

تم تحديد تاريخ تغيير التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، وسيتم ذلك في اليوم الأخير من هذا الفصل وفقًا للقرارات الحديثة، في تمام منتصف الليل، عند الساعة الثانية عشرة، سيتم تعديل الساعة لتصبح الواحدة صباحًا.

انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء ، هذا التغيير يأتي بعد نهاية موسم الصيف ويساهم في تقليل استهلاك الكهرباء. سيكون النهار أقصر في فصل الشتاء، مما يعني أن الليل سيكون أطول وأكثر راحة. بدءًا من الجمعة، 27 أكتوبر 2023، سيتم تطبيق نظام التوقيت الشتوي بتأخير الساعة مدة 60 دقيقة.