” حكومة السعودية بتروق على المعاشات ” قرض 200 ألف ريال للمتقاعدين في المملكة .. مؤسسة التقاعد تنشر التفاصيل

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد بيان هام حول قرض 200 ألف ريال للمتقاعدين وهو الخبر الذي انتشر ما بين المواطنين عبر منصات التواصل المختلفة، لكن سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل حول القرض من خلال هذا المقال.

حقيقة قرض 200 ألف ريال للمتقاعدين

ورد سؤال هام من قبل أحد المتقاعدين إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد من أجل التساؤل حول حقيقة تقديم المؤسسة تمويل تصل قيمته إلى 200 ألف ريال سعودي للمدنيين والعسكريين، وقد جاء الرد عليه من قبل المؤسسة أن هذه الأقاويل غير صحيحة ولا يتم تقديم أي مساعدات أو قروض للمتقاعدين ولا ينزل لهم سوى المعاش الشهري الذي يصرف بتاريخ الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

شروط الحصول علي تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد 1445

تمنح مؤسسة التقاعد تمويل للمتقاعدين من أجل مساعدتهم على الاستقلال المالي وبدء المشروع الخاص بهم ومن بين الشروط التي تم وضعها ما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم من أجل الحصول على القرض من بين موظفي القطاع العام أو المتقاعدين.

يشترط ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي.

لابد وأن يكون المتقدم خاضع إلى نظام التقاعد سواء المدني أو العسكري.

ألا يكون لديه التزامات ماليه تعيقه عن السداد.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات إلى المؤسسة العامة أو من خلال الموقع الإلكتروني.

خطوات الحصول علي تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد 1445