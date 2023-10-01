“هو دا ألخبر ولا بلاش”.. زيادة الرواتب بأثر رجعي لجموع الموظفين بالدولة تبعا لتعديلات وزارة المالية

زيادة الرواتب بأثر رجعي، حيث بالطبع، نرغب في إعلامكم بخبر هام يتعلق بزيادة المرتبات بصفة رجعية، يسرنا أن نبلغ زملاءنا الموظفين بأنه تم إصدار قرار جديد بزيادة المرتبات بصفة رجعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة. هذا القرار سيبدأ النفاذ من الأول من يوليو عام 2023 ويشمل زيادة بمقدار 500 جنيه على الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدرجة السادسة، سنقوم بتقديم المزيد من التفاصيل حول الشروط التنفيذية لهذا القرار، لضمان فهمكم الكامل له.

زيادة الرواتب بأثر رجعي

بناءً على هذا القرار الذي أضفى فرحًا على قلوب العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم وضع بعض الشروط من قبل الحكومة المصرية لترقية الموظفين زيادة الرواتب بأثر رجعي، يتعين تنفيذ هذا القرار على الموظفين الذين يتبعون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016.

وفقًا لهذا القرار، سيتم زيادة رواتب الموظفين استنادًا إلى الوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية بفترة لا تقل عن 5 سنوات، وهذا سيكون ساريًا حتى تاريخ 30 يونيو 2023.

حساب قيمة المرتب

ستتم زيادة رواتب موظفي الدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه بمقدار 1000 جنيه، مما سيرفع راتبهم الشهري إلى ما يقرب من 7000 جنيه. أما الموظفون في الدرجة السادسة والمماثلة لها، فسيحصلون على زيادة بمقدار 500 جنيه على رواتبهم الأساسية ليصبح راتبهم 3500 جنيه.

زيادة الرواتب بأثر رجعي، بالنسبة لحملة درجة الماجستير من موظفي الدولة، ستمنح لهم زيادة بمقدار 1000 جنيه أيضًا، مما سيرفع راتبهم الشهري إلى حوالي 6000 جنيه. أما العاملون في الدرجة الثالثة النوعية والمماثلة لها، سيتم زيادة رواتبهم أيضًا بمقدار 1000 جنيه، مما سيجعل رواتبهم الشهرية حوالي 5000 جنيه.