بُشرى سارة لأصحاب المعاشات هيصوا”.. صرف العلاوات الخمس 2023 في هذا الموعد وكيفية الاستعلام بالخطوات

تعتبر العلاوات الخمس واحدة من أهم المكافآت التي يحصل عليها الموظفين في القطاع الحكومي، لهذا يبحث عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

يرغب الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، لهذا أعلنت الهيئات الحكومية المختصة عن أنه تم إصدار قرار من قبل الحكومة ينص على أنه سوف يتم صرف العلاوات الخمس والتي يحتوي بعضها على الأشخاص المتقاعدين، كما أعلنت الهيئة أنه تم بدء العمل بصرف العلاوات الخمس في شهر سبتمبر للعام الماضي علي أن يتم صرف العلاوة الثانية في شهر مارس لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الثالثة في شهر سبتمبر لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الأخيرة في شهر مارس لعام 2025 ميلادي والتي سوف يتم صرفها بعد مرور عامين من وقتنا هذا.

شروط صرف العلاوات الخمس

يوجد مجموعة من الشروط التي لابد أن تتواجد في المواطنين من أجل صرف العلاوات الخمس، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن لا يكون المواطن قد استفاد من العلاوات الخمس السابقة للأجر الأساسي الخاص به.

يشترط أن لا يكون المتقاعد قد استفاد من العلاوات الخمس في عام 2020، والتي تم صرفها حسب القانون الذي تم إصدار من خلال مجلس النواب.

لابد أن يكون المواطن المتقاعد مشترك في العلاوة الخاصة، والذي يعني أنه كان مستحق للانتفاع بهذة العلاوة والحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

وفرت الهيئات الحكومية لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمسة، وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي :