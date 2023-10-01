متخليش التاجر ينصب عليك ويستغلك”.. نصيب الفرد من السكر في التموين لشهر اكتوبر 2023 وزارة الموين تعلن 

يستفاد من البطاقات التموينية المقدمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب الفرد من السكر في التموين، حيث أوضحت الوزارة على الكثير من المواقع نصيب الفرد من السلع التموينية والتي من بينها السكر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر، إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد من السكر في التموين

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن نصيب الفرد من السكر في التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أنه يتم صرف لكل مواطن مقيد في بطاقة التموين على كيلو سكر واحد فقط وبحد أقصى عدد 6 كيلو على بطاقة التموين الواحدة.

أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية في المنافذ الخاصة بالوزارة والتي جاءت على النحو التالي: