أخبار مصر
متخليش التاجر ينصب عليك ويستغلك”.. نصيب الفرد من السكر في التموين لشهر اكتوبر 2023 وزارة الموين تعلن
يستفاد من البطاقات التموينية المقدمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب الفرد من السكر في التموين، حيث أوضحت الوزارة على الكثير من المواقع نصيب الفرد من السلع التموينية والتي من بينها السكر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر، إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
نصيب الفرد من السكر في التموين
يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن نصيب الفرد من السكر في التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أنه يتم صرف لكل مواطن مقيد في بطاقة التموين على كيلو سكر واحد فقط وبحد أقصى عدد 6 كيلو على بطاقة التموين الواحدة.
أسعار السلع التموينية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية في المنافذ الخاصة بالوزارة والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.