“يا بختهم مش هيدفعوا الفاتورة تاني”.. المصرية للاتصالات تحدد 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي

معافاة فاتورة التليفون الأرضي يعد من أكثر العناوين تصدر هذه الأيام على محرك البحث جوجل وذلك بعد أن قامت شركة المصرية للاتصالات الإعلان عن معافاة بعض الفئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي، لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة هذه الفئات بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن أن هناك بعض الفئات معافاة فاتورة التليفون الارضي، لهذا يتسائل العديد من المواطنين عن هذه الفئات والتي تمثلت في:

كبار السن (60 عامًا وما فوق): يتمتع أفراد فئة كبار السن الذين تجاوزوا ستين عامًا بامتياز خاص يعفيهم من دفع أي فواتير تليفون أرضي، يأتي هذا الإجراء استجابةً لاحتياجاتهم وتسهيلًا لأعباءهم المالية.

يتمتع أفراد فئة كبار السن الذين تجاوزوا ستين عامًا بامتياز خاص يعفيهم من دفع أي فواتير تليفون أرضي، يأتي هذا الإجراء استجابةً لاحتياجاتهم وتسهيلًا لأعباءهم المالية. ذوو الاحتياجات الخاصة: تقدم الشركة معافاة من دفع فواتير التليفون الأرضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير دعم مالي لهم وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم بسبب ظروفهم الخاصة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المواطن الولوج إلى الموقع الخاص بشركة المصرية للاتصالات وهذا من خلال النقر على هذا الرابط.

الضغط بعد ذلك على كلمة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

يدخل المواطن الكود الخاص بالمحافظة القاطن بها.

يدخل المواطن رقم الهاتف الارضى الخاص به.

في النهاية يتم النقر على كلمة عرض الفواتير.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تليفون أرضي

يوجد عدد من الأوراق التي يجب على المواطن الراغب في التقديم على التليفون الأرضي إحضارها، والتي تتمثل في الآتي: