“متخليش التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر أكتوبر 2023 زيت سكر وأسعار السلع التموينية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم المساعدات للمواطنين من خلال تقديم كل من السلع الغذائية والخبز بسعر مخفض وهذا من أجل مساندتهم أمام الأسعار المرتفعة، حيث يستفاد من هذه المساعدة العديد من المواطنين الذين يرغبون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا النصيب إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب أربع أفراد من التموين وهذا بعد أن تسائل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن هذا، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن أن نصيب الفرد الواحد الموجود على بطاقة التموين من السكر هو 2 كيلو، الأمر الذي يعني أن نصيب الأربعة أفراد هو 8 كيلو من السكر، في حين يحصل الفرد الواحد على عدد كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب الأربع أفراد هو عدد 4 كيلو من الأرز، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد من الزيت هو زجاجة واحدة ، لهذا يحصل الأربعة أشخاص على نحو 4 زجاجات من الزيت.

أسعار السلع التموينية

يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون معرفة أسعار السلع الغذائية وفقا لما صرحت بة الوزارة، والتي جاءت على النحو التالي: