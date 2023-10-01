خبر هام لكل المصريين”.. مفاجأة من وزارة الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي هي دي الاخبار ولا بلاش

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الشهور الماضية تزامنا مع اقتراب فصل الصيف عن إصدار خطة من أجل تخفيف الأحمال والتقليل من استهلاك الكهرباء وهذا عن طريق قطع التيار الكهربائي بالتناوب عن كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لهذا مع اقتراب دخول فصل الشتاء يرغب العديد من المواطنين معرفة الموعد الذي يتم خلاله انتهاء انقطاع التيار الكهربائي والذي سوف نتعرف عليه في هذا المقال، بالإضافة إلى بعض من المعلومات الاخري.

مفاجأة وزارة الكهرباء للمصريين بشأن انقطاع التيار الكهربائي

أعلن الاعلامي محمد علي خير قيام وزارة الكهرباء والطاقة بتفجير مفاجأة للمواطنين بشأن انقطاع التيار الكهربائي وذلك بعد أن أصدرت الحكومة المصرية قرار تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة الأيام السابقة، حيث اكد الاعلامي أن وزارة الكهرباء تحصل كل يوم على كمية الغاز المطلوبة والتي تقدر بنحو 6.5 مليار مكعب.

وأكد خير ان وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت عن على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سوف تنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي :