“خراب بيوت مستعجل”.. خصم 6 شهور من الموظفين وقرار مفاجئ من الحكومة بتوقيع خصم كبير علي بعض الموظفين|| شوف انت منهم ولا لأ

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تطبيق إجراءات جديدة تتضمن خصم نصف الراتب لبعض الموظفين الحكوميين لمدة لا تقل عن النصف عام، ويأتي هذا القرار في إطار آخر التعديلات التي أدرجت في قانون العمل الجديد، حيث تم وضع نظم جديدة لتوضيح الحالات التي يتم فيها خصم نصف الدخل الشهري للموظف، ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بأداء واجباتهم الوظيفية وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى خصم جزء كبير من راتبهم.

حالات خصم نصف الراتب من الموظف

الحالات التي يتم فيها خصم نصف الراتب: تم تحديد عدة حالات تستدعي خصم نصف راتب الموظف وفقًا للقوانين والتعديلات الجديدة ومنها:

إذا زادت نسبة غياب الموظف عن الحد المسموح به دون وجود أي مبررات، يتم خصم نصف الدخل الشهري للموظف لمدة 6 أشهر.

قد يتم خصم راتب الموظف بالكامل وتجميده حسب تحديد المادة رقم 64 من قانون العمل الجديد، في حالة تكرار الانتهاكات والمخالفات.

في حالة صدور أحكام قضائية ضد الموظف، يتم خصم راتبه بالكامل.

عند صدور أحكام بالحبس الاحتياطي، يتم خصم نصف الدخل الشهري.

ضوابط صرف أجور الموظفين

تم وضع ضوابط لصرف أجور الموظفين في القانون الخاص بالعمل تتضمن الآتي: