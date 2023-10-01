“شوف نفسك إنت منهم ولا لأ”.. رفع العداد  وغرامة 10 آلاف جنيه على هؤلاء|| شركة الكهرباء تحسم الجدل وتوضح الأسباب

يشهد الوضع الحالي زيادة في الحديث والبحث عن فسخ العقد ورفع العدادات الكهربائية، حيث أن شركة توزيع الكهرباء هي المسؤولة الوحيدة عن إلغاء العقد المتفق عليه وتوريد الكهرباء وقطع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى الحالات التي تجيز للشركة فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل المتعلقة بحالات فسخ العقد ورفع العدادات الكهربائية.

حالات فسخ العقد ورفع العداد الكهربائي

يعتبر فسخ العقد ورفع العدادات الكهربائية قضايا هامة تستدعي الوعي والفهم الكامل للمستهلكين، ومن الضروري اتباع التوجيهات والنصائح لتحقيق ترشيد في استهلاك الكهرباء وتقليل تكلفة الفاتورة، مع الامتثال للقوانين والتشريعات المحلية، وتتضمن حالات فسخ العقد ورفع العدادات الكهربائية ما يلي:

تجاوز المستهلك للحمولة المحددة دون موافقة الشركة.

عدم قراءة العداد لفترات متتالية.

هدم الموقع المعتقد وتأخر المنتفع عن دفع القيمة المستحقة.

عدم تصحيح الأضرار في الشبكة الكهربائية المتعلقة بأحمال المستهلك.

عقوبة سرقة الكهرباء

تعتبر سرقة الكهرباء جريمة تتسبب في عقوبات قاسية، منها الحبس لمدة لا تقل عن نصف عام ودفع غرامة تبدأ من 10,000 جنيه وتصل إلى 100,000 جنيه، وهذه العقوبات قد تشمل الحبس والغرامة معًا.

حالات رفع العدادات الكهربائية

تحدد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالات رفع العدادات منها:

طلب صاحب العداد لرفعه بسبب السفر خارج البلاد.

طلب فحص العداد للتأكد من صلاحيته وسلامته وإعادة تركيبه بعد ذلك.

كما يشمل ذلك حالات الهدم وإعادة البناء مع إجراء مقايسة جديدة لصاحب العداد.

نصائح لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصائح تساعد المواطنين على تقليل فاتورة الكهرباء، مثل اختيار الأجهزة الكهربائية الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والحفاظ على الثلاجة وضبط حرارة المكيف والتنظيف المنتظم للثلاجة لتجنب زيادة استهلاك الكهرباء.