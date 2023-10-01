“جهز ساعتك هترجع 60 دقيقة”.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر وانتهاء التوقيت الصيفي| مجلس الوزاراء يعلن

قرب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023، سنلقي نظرة على هذا الموضوع من خلال هذا المقال وكيفية ضبط الساعة بعد تقديمها في شهر أبريل الماضي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023

أعلن مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الشتوي سيكون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل السادس والعشرون من أكتوبر القادم، وبموجب ذلك يجب على المواطنين تأخير الساعة ستين دقيقة عندما يحين ذلك، حيث يجب أن تعاد الساعة إلى الوراء لتصبح الحادية عشر مساءً بدلاً من الثانية عشر صباحاً.

تاريخ التوقيت الصيفي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 1940، وتوقف العمل به أكثر من مرة، وكان أحد هذه المرات في عام 1945، ثم صدر قرار بإيقاف العمل به للمرة الثانية عام 1957 بعد مرور 12 عامًا من التوقف، وعاد العمل به من جديد في أبريل من عام 2023.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

يسأل الكثيرون عن فوائد العمل بالتوقيت الصيفي حيث أعلن مجلس الوزراء أن هناك فوائد مهمة، منها:

ترشيد الطاقة بشكل كبير.

توفير ما يقارب 10% من الاستهلاك الكلي للطاقة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.

تقليل تكاليف التشغيل للتكييفات خلال فصلي الربيع والصيف.

توفير ما يصل إلى 1% من استهلاك الكهرباء، مما يعادل ملايين الدولارات في السنة الواحدة.

أهمية ترشيد الطاقة

يتم ترشيد الطاقة من قبل الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لتعزيز ترشيد الطاقة واستخدامها بشكل فعال وذكي، ويعد تطبيق التوقيت الصيفي خطوة إيجابية نحو هذا الهدف، حيث يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة بشكل ملحوظ خلال الأوقات التي يكون فيها الإضاءة الطبيعية وافرة، وبالتالي يقلل الحاجة إلى الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية والتدفئة.