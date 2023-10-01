“أخيراً هنرجع الساعات”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر والعمل بالتوقيت الشتوي|| الحكومة تعلن رسمياً

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر يقترب خلال الأيام القادمة مع اقتراب فصل الشتاء، ويثير هذا الأمر فضول الكثير من المواطنين حيث يرغبون في معرفة متى سيتم انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، في هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع بالإضافة إلى فوائد العمل بالتوقيت الصيفي وسبب تغيير الساعة في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ الاهتمام بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية، حيث أعلن مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الصيفي سيستمر حتى السادس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2023 وذلك يوم الخميس، ثم العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

قد أوضح مجلس الوزراء فوائد العمل بالتوقيت الصيفي، والتي تشمل توفير نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، يأتي ذلك من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الربيع والصيف واستخدام المكيفات بكفاءة.

سبب تغيير الساعة في مصر

تتساءل العديد من الأشخاص عن السبب وراء تغيير الساعة في مصر، ويوضح مجلس الوزراء أن الهدف من ذلك هو توفير الطاقة في البلاد، خاصة خلال فصل الصيف حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة ويزيد الاستهلاك، لذلك تعمل الحكومة على ترشيد الطاقة وتوفيرها.

تاريخ التوقيت الصيفي

يعود تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر إلى عام 1940، ولكن توقف العمل به عدة مرات قبل أن يتم استئنافه في عام 1957 بعد توقف دام عدة عقود، وتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى في عام 2016، وعاد العمل به مجددًا في أبريل 2023.

مع اقتراب فصل الشتاء ينتظر المواطنون في مصر معرفة الموعد الدقيق لانتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي، ويعرفون أن هذا التغيير يأتي بفوائد عديدة، منها توفير الطاقة والمساهمة في التقليل من استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد بدأت تطبيق التوقيت الصيفي في عام 1940 وتوقفت عنه في فترات متفرقة قبل استئنافه مرة أخرى، وهو القرار الذي يستمر حتى العام الحالي 2023.