ظهرت حالًا “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” حمل البي دي أف من هنـــا الخاص بالوجبة التاسعة 2023

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث يشهد العديد من المواطنين العراقيين اليوم إنتظارا شديد لمعرفه ما اذا كانو مشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 أم ولا ذلك بسبب اعلان وزاره العمل والشؤون الاجتماعية عن بد نشر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبه الخامسه وتأتي هذه الخطوه كجزه من جهود الوزارة لتقديم الدعم ومساعده للمواطنين ذو الاحتياجات الخاصة والفئات الاكثر احتياجا في مجتمع.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزاره الشؤون الاجتماعيه العراقيه عن إطلاق منصه الكترونيه جديده تحمل اسم مظلتي بهدف تيسير الوصول إلي المعلومات حول المساعدات الاجتماعية التي تستفيد منها شرائح عريضه من المواطنين يمكن للمستفيدين أو المهتمين الان الاطلاع على قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بسهوله من خلال هذه المنصه الالكترونيه للوصل الي هذ المعلومات يمكن اتباع الخطوات التالية:

الانتقال الى رابط منصه مظلتي

اختيار رمز الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية

انقر الضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية

حدد الرقم المتعلق بالوجبه والدفعه التي ترغب في البحث عنها

ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين في تنسيق ملف pdf

بامكانك تنزيل هذه القائمه والبحث فيها والعثور على اسمك

واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن عدد القوائم تحتوي على أسماء مشمولين في الرعاية الاجتماعية وقد إشارات الوزاره إلي أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على مساعدات ماليه ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

العمر مسموح به يجب أن يكون عمر المستلم 60 عام الاكثر على الرجال و55 عام الاكثر على النساء ولكن يجب أن يكون العمر المستقيد على الأقل 18 عام