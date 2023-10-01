تم الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة للرجال والنساء من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في 20 سبتمبر 2023 يمكن الوصول إلى هذه الكشوفات من خلال روابط متاحة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بصيغة ملف PDF.

اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة

للتحقق من قائمة اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة والتأكد من إدراجك في الرعاية الاجتماعية يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو الوصول إلى الكشوفات عبر منصة مظلتي تأكد من متابعة التعليمات الموجودة على الموقع أو المنصة للحصول على المعلومات الدقيقة حول كيفية البحث والعثور على اسمك في القوائم.

من الجدير بالذكر أن هذه الرعاية الاجتماعية تعتبر مهمة للعديد من الأسر في العراق، وتقدم الدعم للأفراد والأسر في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لذا، يجب على الأشخاص المستفيدين من هذه الرعاية التحقق من وجود أسمائهم في الكشوفات واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.

رابط اسماء الوجبه الخامسه

من المتوقع أن يتم إصدار أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لعام 2023 في عدة محافظات عراقية بما في ذلك بغداد وميسان ونينوى، أربيل والبصرة وكربلاء وكركوك والموصل والرصافة والسليمانية وصلاح الدين ودهوك والقادسية والأنبار وذي قار بابل وجميع المحافظات الأخرى يتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القوائم خلال الساعات القليلة القادمة للتحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لعام 2023 يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: