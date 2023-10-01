الشعب هيعمل ايه تاني؟!! سبب ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية “القبض رسميًا على محتكرين السلع في المخازن”

أثيرت تساؤلات في مصر حول ارتفاع أسعار السكر وسط مطالب للحكومة المصرية بضرورة وقف تصديره على غرار البصل وفق مراقبين فإن أسعار السكر سجلت زيادة خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30٪ وتخطي سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيها الدولار يعادل 30.9 جنيه مصري في حين تأكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالمعسكر المتوفر لدى التجار وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيها للكيلو

سبب ارتفاع سعر السكر

يقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.9 مليون طن سنويا الاستهلاك يقدر بنحو 3.2 مليون طن حسب بيانات رسمية لوزارة التموين وبطلت الحكومة المصرية جهودا لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر و حجم الاستهلاك و أعلنت وزارة التموين المصرية في ديسمبر كانون أول عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90% من الاستهلاك مما يأتي إنتاجه محليا ويرى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية بمصر حسن الأفندي أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير المبررة وقال الشرق الأوسط إن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن الواحد ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقية مضيفا من ناحية الإنتاج و الاستهلاك جميع البيانات والمعادلات مستقرة عند المستوى ذاته ولم يشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى أما عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية فاطمه عبد المقصود فقد أرجعت سبب ارتفاع سعر السكر إلى التصدير للخارج واضافة للشرق الأوسط أن هناك تلاعبا في منطقيه مضيفا من ناحية الإنتاج و الاستهلاك جميع البيانات والمعادلات مستقرة عند المستوى ذاته ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى