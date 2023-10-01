استقبل الآن “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد” على جميع الأقمار الصناعية .. من هنـــا 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن من خلاله تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر كما توجد العديد من البرامج التي يتم عرضها على هذه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يوجد تردد خاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك لكي يتم تحميلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11411

معدل الترميز 30000

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي نايل سات

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة

تقوم قناة ناشونال جيوغرافيك تقوم بعرض العديد من البرامج المميزة، والتي نالت اعجاب العديد من المشاهدين، وها هي أبرز البرامج التي تعرضها القناة: