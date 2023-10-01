تردد القنوات
استقبل الآن “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد” على جميع الأقمار الصناعية .. من هنـــا 2023
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن من خلاله تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر كما توجد العديد من البرامج التي يتم عرضها على هذه القناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يوجد تردد خاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك لكي يتم تحميلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها وهذا التردد هو
- تردد القناة هو 11411
- معدل الترميز 30000
- معامل الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- القمر الصناعي نايل سات
برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة
تقوم قناة ناشونال جيوغرافيك تقوم بعرض العديد من البرامج المميزة، والتي نالت اعجاب العديد من المشاهدين، وها هي أبرز البرامج التي تعرضها القناة:
- برنامج أعقد الإصلاحات: يقوم هذا البرنامج بعرض بعض الحلول التي تتعلق بإصلاح الآلات الكبيرة.
- هندسة عبقرية: يعرض البرنامج بعض الأمور المميزة التي تقوم بها الحيوانات.
- أيام عصيبة على كوكب الأرض: يقوم العلماء في هذا البرنامج بالبحث عن بعض الحلول التي تنقل كوكب الأرض من العوامل الطبيعية التي تؤثر عليها.
- اساطير العالم الجلديدي: يقوم بعض الأشخاص بالدخول في المياه المجمدة باستخدام القوارب، لكي يقوموا بإنقاذ الحيوانات العالقة.
- عمليات نقل عملاقة: يعرض هذا البرنامج سباق بالناقلات العملاقة لتسليم العمل في موعده المحدد.
- ابوكالبيس الحرب العالمية الثانية: يعمل ها البرنامج على عرض أفلام وثائقية بسنة ألوان فقط عن الحرب العالمية الثانية.
- برنامج صنارة الصيد: يقوم هذا البرنامج بعرض بعض الأشخاص الذين يقوموا بصيد الأسماك، التي يصعب اصطيادها، مع الأخطار التي تقابلهم أثناء الرحلة وفي وقت الصيد.