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من حقك تعرف السعر الحقيقي كام!! “سبب ارتفاع السكر” وحقيقة القبض على تجار السكر في مصر!! اعرف كل التفاصيل
سبب ارتفاع السكر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة كما توجد قائمة أسعار السلع التموينية التي تخص شهر أكتوبر والتي تتمثل في الزيت والسكر والدقيق والأرز وغيره من باقي السلع التموينية
سبب ارتفاع السكر
يتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب ارتفاع السكر في الأسواق وهذا السبب يكون كالآتي:-
- سبب ارتفاع السكر في مصر رجع إلى زيادة الطلب على السكر لصنع حلاوة المولد النبوي الشريف وزيادة استهلاك السكر
- كما يتراوح سعر كيلو السكر في السوبر ماركت ما بين 28 إلى 35 جنية
- كما ارتفع سعر السكر في معارض اهلا مدارس ووصل سعر الكيلو إلى 20 جنية
قائمة أسعار السلع التموينية
توجد قائمة أسعار السلع التموينية التي تخص شهر أكتوبر وهذه الأسعار تتمثل في الآتي
- سعر كيلو السكر المعبأ في التموين وصل إلى 12,60 جنية.
- سعر كيلو أرز معبأ وصل إلى 12,60 جنية.
- سعر زجاجة الزيت 800 مللي وصلت إلى 30 جنية.
- سعر مكرونة معبأ وزن 800 جرام وصل إلى 13 جنية.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ وصل إلى 18 جنية
- وصل سعر الشاي الناعم الذي يزن 40 جرام إلى 5 جنيهات
- سعر التونة المفتتة في التموين وصلت سعرها في شهر أكتوبر إلى 18 جنية.
- وصل سعر مسحوق الاتوماتيك وزن 800 جرام إلى 25 جنية
- لبن جاف وزن 125 جرام وصل سعره إلى 25,50 جنية
- جبنة تتراباك وزن 125 جرام وصل سعرها إلى 7 جنيهات