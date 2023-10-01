من حقك تعرف السعر الحقيقي كام!! “سبب ارتفاع السكر” وحقيقة القبض على تجار السكر في مصر!! اعرف كل التفاصيل

سبب ارتفاع السكر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة كما توجد قائمة أسعار السلع التموينية التي تخص شهر أكتوبر والتي تتمثل في الزيت والسكر والدقيق والأرز وغيره من باقي السلع التموينية

سبب ارتفاع السكر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب ارتفاع السكر في الأسواق وهذا السبب يكون كالآتي:-

سبب ارتفاع السكر في مصر رجع إلى زيادة الطلب على السكر لصنع حلاوة المولد النبوي الشريف وزيادة استهلاك السكر

كما يتراوح سعر كيلو السكر في السوبر ماركت ما بين 28 إلى 35 جنية

كما ارتفع سعر السكر في معارض اهلا مدارس ووصل سعر الكيلو إلى 20 جنية

قائمة أسعار السلع التموينية

توجد قائمة أسعار السلع التموينية التي تخص شهر أكتوبر وهذه الأسعار تتمثل في الآتي