فرح أطفالك الآن بـ تردد قناة طيور بيبي على النايل والعرب سات “من هنـــا” TOYOR BABY

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن تردد قناة طيور بيبي حيث تم تغيير تردد القناة إلى التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات ، ولا يستغني الكثير من الأمهات عن قناة طيور بيبي داخل البيت وتعتبر قناة طيور بيبي من افضل قنوات الاطفال تحت عمر 6 سنوات ، حيث تقدم القناة مجموعة من الأغاني المميزة والمخصصة للأطفال الصغار بالكثير من الرسومات المميزة والرسوم المتحركة التي تناسب أعمارهم وفي السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور بيبي

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور بيبي الجديد حيث يحب الكثير من الأطفال الصغار قناة طيور بيبي وهي القناة الثانية التابعة لقنوات طيور الجنة والتي تبث مجموعة مميزة من البرامج والاغاني الهادفة المخصصة للأطفال الصغار بالإضافة إلى الكثير من البرامج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية إليكم تردد قناة طيور بيبي الجديد:

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11258

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11315

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

نجوم وبرامج قناة طيور بيبي

بعد معرفة تردد قناة طيور بيبي قم بتنزيلها بكل سهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك واستمتع بمشاهدة ألمع النجوم الصغر عبر شاشة قناة طيور بيبي ومنهم جاد وإياد وسند مقداد وجوان وليليان السيلاوي.