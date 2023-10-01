“عاجل” رفض الوزارة اهلية الانضمام لبرنامج الضمان الاجتماعي 2023..هل هذا حقيقي؟

“عاجل” رفض الوزارة اهلية الانضمام لبرنامج الضمان الاجتماعي، لقد تم ملاحظة الكثير من مواطنين الممكلة العربية السعودية أثناء عملية تقديمهم للأنضمام لبرنامج الضمان الاجتماعي رفض لاهلية الكثير من ذلك المتقدمين، ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح عملية رفض اهلية المتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي، وذلك نظرا لوجود الكثير من الاعداد المتقدمة بطلب الانضمام لبرنامج الضمان الاجتماعي، لذلك يقوم برنامج الضمان برفض كل ذلك الاعداد للحصول علي المعاش التابع لذلك الضمان،ولكن قامت الوزارة بتوضيح كافة الاسباب التي تؤدي الي رفض المتقدمين عبر حساباتها الرسمية علي شبكات التواصل الاجتماعي مثل، فيس بوك وتويتر وانستجرام، للاطلاع علي تلك الاسباب تابع الفقرات القادمة لهذه المقالة.

طريقة الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي؟

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع خطوات محددة من اجل التقديم والحصول علي اهلية معاشات الضمان الاجتماعي، واي خلل في تطبيق تلك الخطوات سوف يتم رفض الطلب والخطوات كالتالي:

أولا قم بالدخول الي المنصة الرسمية لبرنامج الضمان الاجتماعي. ومن خلال منصة أبشر التابعة للضمان قم بانشاء حساب لك. بعد أن تقوم بانشاء الحساب الخاص بك قم بتسجيل الدخول علي منصة ابشر. سوف تجد تبويب خاص ببرنامج الدعم التابع لك قم بالضعط علية. ثم بالضغط علي خانة دهم مستحق لبرنامح الضمان الاجتماعي 2023.

ماهي أسباب رفض الوزارة للحصول علي دعم الضمان الاجتماعي 2023؟

كما ذكرنا سابقا بإن وزارة المواردة والتنمية الاجتماعية قد أوضحت اسبابها في رفض اهلية الانضمام في برنامج الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2023 وذلك هي الاسباب الموضحة لدينا:

في حالة المتقدم امتلاكة لاكثر من مركبة سوف يتم رفض الطلب.

في حالة حدوث اي نقص في المستندات المطلوبة.

في حالة وجود أكثر من عامل بمنزل المتقدم سوف يرفض طلب الانظمام.

اذا لم يكتمل ادخال البيانات المطلوبة ايضا يرفض الطلب.

كذلك سوف يرفض الطلب في حالة دخول المتقدم بالسجن.

سبرفض الطلب اذا قام المتقدم بعد اضافة احد التابعين بالمنزل.

لابد ان يثبت المتقدم أن ليس لدية اي عقد ايجار جاري استخدامه.

الأن عزيزي القارئ نكون قد وصلنا الي نهاية مقالة اليوم، نتمني أن نكون قد أفدناكم.