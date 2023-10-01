استقبل الآن “تردد قناة طيور الجنة” TOYOR EL JANAH على جميع الأقمار الصناعية 2023

يبحث الكثير من الآباء والأمهات والأطفال عن تردد قناة طيور الجنة حيث تعتبر قناة طيور الجنة من افضل القنوات التي تبث محتوى مميز للكثير من الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط وتقوم القناة على تقديم الكثير من البرامج والأغاني الهادفة من تعليم قواعد وتعاليم الدين الإسلامي عبر برامجها شاشتها المميزة ، وقامت قناة طيور الجنة بتحديث ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات بعد توقف بث القناة لفترة طويلة ، وقد عادت القناة للبث من جديد بجودة عالية وفي السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

يبحث الكثير من جمهور ومحبي قناة طيور الجنة عن تردد قناة طيور الجنة حيث يحبها الصغار والكبار وهي قناة العديد من الأجيال على مدار 20 عامًا حيث تم افتتاح القناة في عام 2008 تحت رعاية مؤسسها الاستاذ خالد مقداد ، وتم عمل الكثير من الأناشيد المميزة التي تحث على الأخلاق والصفات الحميدة ومنها انشودة “العاب الجيران – بابا تليفون – اسناني واوا” والكثير والكثير من الأغاني والبرامج المميزة وإليكم تردد قناة طيور الجنة :

تردد قناة طيور الجنة.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11391

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

أعمال قناة طيور الجنة

بعد معرفة تردد قناة طيور الجنة حيث عادت القناة ببث أعمالها المتنوعة عبر القمر الصناعي نايل سات ، وتم إنتاج العديد من الأعمال المميزة تحت إخراج “الوليد مقداد” والذي عمل في القناة منذ صغرة حتى بدأ في صناعة الأعمال المميزة بقناة طيور الجنة بالتعاون مع “المعتصم بالله مقداد” تحت إشراف مدير القناة الأستاذ خالد مقداد ، وتمتلك قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من الفنانين في الوطن العربي على مدار الأعوام السابقة.