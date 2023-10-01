قبل ما تبني لازم تعرف “شروط المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء” .. عشان تبني براحتك !!

أعلن بعض أعضاء مجلس النواب أنه سيتم مناقشة قانون تصالح البناء الجديد في جلسة البرلمان القادمة وسيتم إعلان شروط المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء ، حيث قام الكثير من المواطنين من بناء الكثير من الأبنية السكنية في الاراضي الزراعية والتجمعات العمرانية في الفترة الاخيرة وفي السطور التالية نوضح كافة المعلومات حول شروط المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء.

شروط المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة حول الشروط المنطبقة على المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد تعديل القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء في الفترة الأخيرة وإليكم شروط الحصول على تصالح مخالفات البناء بعد تعديل القانون الجديد من قبل مجلس النواب.

يجب أن يكون هناك ترخيص بالبناء مع وجود مخالفات معمارية. في حالة وجود تصريح بالبناء ولكن يوجد مخالفات إنشائية. في حالة وجود عدد أدوار مخالفة مع وجود ترخيص بالبناء. في حالة البناء داخل الحيز مع وجود ترخيص بالبناء. في حالة وجود ترخيص بالبناء والبناء خارج الحيز.

تعديلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء