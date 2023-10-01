الفلوس نزلت خلاص “جهز انت بس المحفظة” رسميًا موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ لجميع المواطنين 2023

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ حيث أعلن الرئيس السيسي عن زيادة قيمة المعاشات 300 جنيهًا بداية من شهر أكتوبر 2023 وتعتبر الزيادة الثانية في نفس العام وذلك بعد تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة المعاشات وقد أعلن مصدر داخل الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أن زيادة المعاشات سوف يتم صرفها بأثر رجعي في بداية نوفمبر 2023 وفي السطور التالية نكشف كافة التفاصيل حول موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪.

موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا 1105 جنيهات، على أن يصبح في بداية يناير 2024 إلى 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا، ويصل في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيه ، وتبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر بداية من يوم الأحد الأول من أكتوبر 2023 بدون الزيادة الجديدة حيث لم يتم التصديق على القرار من قبل مجلس النواب وتم تخصيص أكثر من 11 مليون جنيهًا مصريًا لتحمل الزيادة الجديدة من صندوق الدولة حيث أن القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء هذه الزيادة كما هو في القانون، وليست صناديق المعاشات.

اماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر أكتوبر من خلال الأماكن التالية :