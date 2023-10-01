بعد تحديد موعد صرف معاشات أكتوبر “أعرف قيمة الزيادة المالية المقررة لكل مواطن” بأمر رئاسي 2023

تزامنًا مع نهاية شهر سبتمبر 2023 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 حيث يبدأ صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 في جميع مكاتب البريد المصري والبنوك المختلفة عبر ماكينات الـ ATM المنتشرة في كافة شوارع الجمهورية ، ولن يتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الوزراء حيث سيتم صرف زيادة المعاشات بأثر رجعي في أول نوفمبر 2023 ، حيث لم يتم التصديق على القرار من قبل مجلس النواب وفي السطور التالية نكشف عن جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.

موعد صرف معاشات أكتوبر

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 وذلك بعد الزيادة الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية في الأيام السابقة وهي كالتالي :

يبدأ صرف معاشات الفئة المالية الأولى بداية من 1000 جنيه يومي الأحد والاثنين الموافق الأول والثاني من أكتوبر

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و 4 أكتوبر يتم صرف معاشات الفئة الثانية 2000 جنيه فأكثر.

يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر يبدأ صرف معاشات الفئة المالية الثالثة بداية من 3000 جنيه.

اماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر أكتوبر 2023 بداية من يوم غد الأحد الأول من أكتوبر من خلال الأماكن التالية :