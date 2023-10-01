رسميًا تطبيق الحظر على أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي بالتزامن مع موعد تغيير الساعة في مصر 2023

يترقب الكثير من المواطنين في مصر موعد تغيير الساعة في مصر وبداية التوقيت الشتوي ويتساءل الكثير عن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعات حيث توقع الكثير من المواطنين تغيير الساعات مع بداية فصل الخريف و بداية العام الدراسي الجديد ، وقد أعلن مجلس الوزراء أن موعد تغيير الساعة في مصر يكون في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023 حيث يستمر التوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2023 وفي السطور التالية نكشف عن موعد تغيير الساعة في مصر وكافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطنون.

موعد تغيير الساعة في مصر

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن موعد تغيير الساعة في مصر حيث سيتم تغيير الساعة في مصر يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وكان فصل الخريف قد بدأ في الفترة القادمة يوم 22 سبتمبر 2023 ويبدأ موسم الأمطار مبكرًا هذا العام كما أعلنت هيئة الارصاد الجوية في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن الجدير بالذكر أن التوقيت الصيفي قد بدأ في شهر أبريل الماضي ويستمر حتى الشهر القادم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023

ينتهي التوقيت الصيفي في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 وذلك بعد العمل به لمدة ستة أشهر بعد عودة العمل به في مصر بعد التوقف لأكثر من 10 سنوات ، وتعمل الكثير من الدول بالتوقيت الصيفي وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام المواد البترولية خلال ساعات النهار وتقليل ساعات الليل ، ولم يتم صدور أي قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء أو الحكومة المصرية بشأن تبكير موعد تغيير الساعة في مصر.