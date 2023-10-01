“قرار وزاري” خصم 70% من رواتب حساب المواطن بداية من شهر أكتوبر 2023..هل هذا حقيقي؟

“قرار وزاري” خصم 70% من رواتب حساب المواطن، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باصدار قرار يفيد بإن سوف يتم خصم نسبة من رواتب حساب المواطن قد تصل الي 70%، وذلك بداية من شهر أكتوبر لعام 2023 وقد تم الاعلان عن هذا القرار نتيجة لما قام بالتصريح عنه الملك خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية وهو سلمان بن عبد العزيز ال سعودي حفظة الله، وذلك نتيجة انتهاء الفترة التي سبق بتحديدها لصرف دعم اضافي لرواتب برنامج حساب المواطن والمقرر بان كان موعد انتهاء تلك الاضافة نهاية شهر سبتمبر لعام 2023، لتتعرف علي المزيد من الاخبار حول ذلك التصريح الملكي قم بمتابعة الفقرات القادمة لهذه المقالة.

شروط الحصول علي اهلية حساب المواطن

قامت الوزارة باتاحة الفرصة مرة اخري لمواطنين المملكة العربية السعودية بالتقديم علي برنامج حساب المواطن وذلك بفتح باب التقديم خلال الايام الماضية، ولكن قامت ايضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعه من الشروط والقواعد اللازم توفيرها في المتقدم ، حتي يتمكن من الحصول علي مميزات برنامج حساب المواطن والشروط كالتالي:

اولا لابد أن لايقل عمر المتقدم بالحصول علي دعم حساب المواطن عن عمر 18 عام. من أهم الشروط التي لابد من توفيرها، وهي أن يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر علي اراضي المملكة العربية السعودية، وان لا يقل مدة الاقامة بالسعودية عن 90 يوم. لابد ايضا أن تنطبق جميع شروط استحقاق اهلية الحصول علي الدعم، وفي حالة وجود اي خلل بالشروط سوف يتم رفض الطلب. في حالة وجود راتب الفرد المتقدم مانع للحصول علي الدعم سوف يتم رفض الطلب ايضا. يشترط ايضا عدم وجود المتقدم بطلب الحصول علي دعم حساب المواطن، في احدي دور الايواء او احدي دور الرعاية في المملكة العربية السعودية. في حالة امتلاك المتقدم لاي مبالغ مالية مرتفعه او عقارات سوف يتم رفض الطلب علي الفور.

لماذا سوف يتم خصم 70% من راتب حساب المواطن؟

بعد أن اصدر الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ال سعود قرار ينص علي وقف الدعم الاضافي لرواتب حساب المواطن بداية من شهر اكتوبر 2023، حيث كان بداية الدعم في شهر يوليو الماضي وقام الملك بمد فترة ذلك الدعم لمدة شهرين زيادة ولكن كان نهاية ذلك الدعم الاضافي هذا هو شهر سبتمبر.