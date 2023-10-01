من داخل شركة الكهرباء.. موظف يوضح سر .. شحن عداد الكهرباء الالكتروني في هذا التوقيت يحافظ على الرصيد .. اياك تشحن في وقت مختلف هتندم

شحن عداد الكهرباء الالكتروني، يمكن شحن عداد الكهرباء الالكتروني بأكثر من طريقة التي وفّرتها وزارة الكهرباء لتسهيل الأمور على المواطنين وتواكب الخطة الوطنية لاعتماد وسائل الدفع الإلكترونية، يمكن شحن العداد بطرق إلكترونية متعددة من خلال بطاقة الفيزا أو التطبيق الفوري أو عن طريق النقد، ولذا، سنقوم الآن بشرح الخطوات اللازمة لشحن العداد بسهولة وسرعة عن طريق الطرق الإلكترونية، حتى يمكنك شحنه من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان آخر.

شحن عداد الكهرباء الالكتروني

يتم شحن عداد الكهرباء الإلكتروني عن طريق استخدام بطاقة الفيزا عبر تطبيق مخصص لشحن كارت الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، عند الدخول إلى التطبيق، يجب إدخال الاسم وكلمة المرور ، ثم نقوم بتمرير كارت الشحن فوق الجهاز لقراءة بياناته. يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

لمعرفة قيمة الرصيد المتوفر على بطاقة الكهرباء، يتم اختيار التفاصيل المتعلقة بالاستهلاك.

ننقر فوق الخيار الخاص بشحن العداد.

سنقوم بإدخال القيمة المراد خصمها لشحن الرصيد، سواء من بطاقة الفيزا أو من الرصيد المتوفر في الهاتف.

ننقر فوق توجه بالدفع.

يلزم وضع البطاقة في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد المالي وشحن البطاقة.

طريقة شحن بطاقة الكهرباء عبر خدمة فودافون كاش

بالإمكان للأفراد تزويد بطاقة الكهرباء الخاصة بهم عن طريق خدمة فودافون كاش، ويتم ذلك بسهولة وسرعة من خلال الخطوات التالية:

نطلب *٩#.

نختار دفع الفواتير.

نضغط فوق الخيار الخاص بالكهرباء.

نختار الشركة التي يتبعها حسب موقع إقامتك.

نضع الكود الخاص بالسداد الإلكتروني.

نقوم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة وكلمة المرور المطلوبة.