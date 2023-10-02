عاجل.. وزير العمل يُعلن عن إطلاق المقبلين ملحق الوجبة الخامسة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية

صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في بيان له اليوم الأحد، عن إطلاق ملحق الوجبة الخامسة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، من أجل أن يتعرف عليها جميع المستفيدين في هذه الإعانات التي يتم صرفها بشكل شهري، مع العلم أن الوزير حريص على دعم العديد من الفئات الذين تقدموا إلى هذه المنحة ومساعدتهم من خلال تقديم الدعم المادي لهم، بما يُخفف عنهم الأعباء الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم.

إطلاق ملحق الوجبة الخامسة من الرعاية الاجتماعية

وفي نفس السياق أكد الأسدي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن ملحق الوجبة الخامسة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية تنطلق في اليومين المقبلين داخل محافظات ميسان والديوانية وصلاح الدين وكركوك وديالي، وبعدها ستشمل باقي المحافظات المؤهلة للحصول على الإعانة المقدمة من الحكومة العراقية، بما تسمح بضم أكبر عدد من المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، من خلال توفير الدعم المادي لهم.

استقبال أكبر عدد من مستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق

وأشار أحمد الأسدي، إلى أنه تم إطلاق أكبر دفعة من الرعاية الاجتماعية وذلك في شهر تشرين الأول لنحو مليون و 940 ألف أسرة مستحقين للحصول على الدعم، موضحًا بأن الرعاية هي المصدر الأساسي لعدد كبير من المواطنين الراغبين في التسجيل إليها والحصول على الدعم المقدم من قبلها، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وارتفاع الأسعار الغير ملائم في العديد من المناطق والمحافظات على مستوى دولة العراق.

تهدف حكومة العراق، إلى توفير كل سُبل الدعم المادي التي يبحث عنه العديد من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات، من أجل الحصول عليه وسد احتياجاتهم الأساسية، في ظل الأزمات والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مع العلم أن هذه المنحة يتم صرفها على دفعات كما تحددها الوزارة، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها بكل سهولة.