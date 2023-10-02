HERE رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث الكثير من المواطنين ممن شملتهم الرعاية العراقية ظهور كشف الأسماء، حيث يجرى على قدم وساق الإعلان عن الأسماء المستفيدة من هذا الدعم، كما عملت الحكومة على تقسيم اسماء المستفيدين إلى مجموعة من الجهات حتى يتمكن كل ذي حق الوصول إلى حقه والاستفادة من الخدمات الداعمة التي توفرها له حكومة بلاده من محدودي الدخل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حتى تتحقق مما إذا كنت ضمن المشمولين أو لا عبر الولوج لمنصة مظلتي واتباع الخطوات المحددة لاستكشاف الأسماء المشمولة كما يلي:

في البدء ينبغي زيارة منصة مظلتي الرسمية على شبكات الإنترنت عن طريق الرابط الذي يوضح أسماء المشمولين في الرعاية.

تحديد أمر الخدمات الإلكترونية الموجودة في قائمة الصفحة الرئيسية.

تظهر أمامك كافة الأسماء المشمولة ضمن دعم وزارة العمل العراقي، انقر على الاسم الي ترغب فيه.

سجل المحافظة التابع لها المستفيد.

أدرج معلومات المستفيد من الدعم الشخصية من بينها رقم الهوية.

أضف رمز التحقق المرئي ثم انقر على زر استعلام.

بعد إتمام إدخال كافة المعلومات المطلوبة منك، بإمكانك تحميل القائمة بصيغة pdf عن طريق النقر على زر تحميل.

ثم ابحث عن اسم المستفيد بالكامل، واحفظ الملف بصيغة بي دي اف.

شروط الاستحقاق في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها وهي على النحو التالي:

لا يتجاوز عمر المتقدم من الرجال 60 عام ولا يتجاوز عمر النساء 55 عام.

لا يقل عن 18 عام للرجال، وعن 15 عام للنساء.

عدم تسجيل المستفيد في أي خدمة مسبقة تابعة للضمان الاجتماعي.

توفير ما يثبت أن المرأة أرملة أو مطلقة.

ألا يقل عدد الأفراد في عائلة المستفيد عن 4 أشخاص.

في حالة الإعاقة أو الإصابة بمرض مزمن ينبغي تقديم ما يفيد بذلك من مستندات.

الرعاية الاجتماعية أسماء المشمولين 2023

تعتبر هذه الخدمة نقطة حيوية لدعم المواطن العراقي من محدودي الدخل ومن يعاني من أي ضائقة اقتصادية ومادية، كما تشمل هذه الرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في العمر، حيث يهدف البرنامج في الأساس إلى إلى توفير حماية اجتماعية للمواطن وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.