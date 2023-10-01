اشتري وخزني فرصة بتيجي كل شهور مرة .. شوف الكيلو بكام .. أسعار الطماطم اليوم

سجلت أسعار الطماطم اليوم الأحد 1 أكتوبر استقرارًا في العديد من الأسواق في مصر، بعد ارتفاعها في يوم الاثنين السابق، وفقًا للأرقام المستخدمة في الصفقات الأخيرة، زاد سعر كيلو الطماطم لأكثر من 25 جنيهًا في بعض الأسواق بسبب نقص الكميات المتاحة في الفترة الأخيرة، لمعرفة سعر كيلو الطماطم تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار الطماطم اليوم

تطرقت بوابة الأسعار إلى أسعار الطماطم اليوم السبت بلغ سعرها 12 جنيهًا، يمكن أن تشهد سوق العبور زيادة طفيفة في بعض الأسواق الأخرى بسبب تكاليف التخزين والنقل.

سبب تراجع أسعار الطماطم

من جانبها، أكدت تقارير حكومية رسمية أن هناك تراجع في أسعار الطماطم في الساعات الأخيرة، حيث تراوحت هذه التراجعات بين 6 إلى 11 جنيهًا، وأشارت التقارير إلى أن سبب هذا الانخفاض يعود إلى دخول كميات كبيرة من الطماطم إلى الأسواق.

ومن بين العوامل التي ساهمت في انخفاض أسعار الطماطم في مصر، تكمن استقرار الأحوال الجوية ونهاية فصل الصيف، مما أدى إلى زيادة الإنتاج في الأراضي الزراعية في العديد من المناطق.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض سعر الطماطم في الأيام القادمة حيث من المتوقع أن يصل إلى 7 جنيهات فقط، بعد عودة السوق إلى وضعه الطبيعي بفضل توفر الطماطم من المزارعين وتوزيعها في الأسواق المختلفة، يُذكر أن المساحات المزروعة بمحصول الطماطم لهذا الموسم تقدر بحوالي 500 ألف فدان.