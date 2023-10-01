لو انت مؤهل عالى او مؤهل خاص.. فرصة عمل للذكور والإناث.. وظائف شركة الطيران .. بدون خبرة

وظائف شركة الطيران، أعلنت شركة الطيران العربية عن حاجتها لمضيفين ومضيفات طيران في القاهرة، بدون خبرة ومع مؤهل ثانوي عام أدنى، وفي الموقع الرسمي لشركة طيران العربية، تم توضيح الشروط والتفاصيل المطلوبة، بالإضافة إلى شرح طريقة التقديم، لتوفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة، تقوم “العقارية” بنشر تفاصيل وشروط التقديم لوظيفة مضيفين ومضيفات الطيران في شركة العربية للطيران.

شروط العمل في شركة الطيران

متطلبات تقديم طلب لوظيفة كمضيف أو مضيفة طيران في شركة العربية للطيران.

التقديم مفتوح للجنسين

لاحظ أن العمر المطلوب للمتقدمين لوظيفة طاقم مقصورة يتراوح بين 21 و27 عامًا لأولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة، وحتى سن 33 لأولئك الذين لديهم خبرة في هذا المجال.

الحد الأدنى للطول هو 160 سم للإناث و168 سم للذكور.

التقديم مفتوح لحديثي التخرج

يتاح فرصة التقدم لأولئك الذين يمتلكون خبرة سابقة في مجال الضيافة الجوية أو خدمة العملاء.

سيكون حمل رخص ضيافة سارية مفيدًا لأولئك الذين لديهم خبرة سابقة في مجال الضيافة الجوية.

أن يكون متحصلا على شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة على الأقل.

المتطلبات اللازمة للعمل