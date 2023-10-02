ازاي تهاجر أمريكا.. موعد التقديم في الهجرة العشوائية الي امريكا اللوتري 2024 DV Lottery

موعد التقديم في الهجرة العشوائية الي امريكا تحظى بالكثير من البحث بعد الإعلان عن طرح اللوتري الأمريكي للمتقدمين في العام 2024، حيث يتم استقبال طلبات الهجرة العشوائية الى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجاني بعد إجراء القرعة للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المحددة للتقديم من وزارة الخارجية الأمريكية.

موعد التقديم في الهجرة العشوائية الي امريكا

سيتم فتح باب التقديم في الهجرة العشوائية الى امريكا في شهر نوفمبر القادم 2023 من الخارجية الأمريكية، وهي قرعة DV Lottery لعام 2024، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني المُعلن فور الإعلان عن الموعد بشكل محدد، وهو الرابط الإلكتروني المطروح

معلومات عن التقديم في الهجرة العشوائية الى امريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قبول دفعة جديدة من المتقدمين للهجرة ويصل عددهم إلى 55000 ألف شخص من الدول العربية والشرق أوسطية، حيث يتم منح الأسماء المقبولة ما يُعرف بالجرين كارد فضلاً عن الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة لمن وقع الاختيار عليهم من المتقدمين برنامج القرعة.

حيث لا تتطلب عملية التقديم الخضوع لاختبار اللغة أو وجود شهادات خبرة، ويستطيع المهاجر العمل هناك بشرط وجود جواز سفر ساري والحصول على التعليم الثانوي على الأقل، وأن يكون من مواطني الدول المسموح لها بالمشاركة في برنامج الهجرة وأن يكون أكبر من 18 عام وأنهى الخدمة العسكرية الخاصة به، مع تقديم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة.

أهم خطوة في التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا

توصي وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة الاحتفاظ برقم التأكيد الفريد والخاص بكل متقدم والذي يتم الحصول عليه عند انتهاء عملية التقديم.