الورقة السحرية.. عشبة معجزة متوفرة في كل بيت هترجعلك شبابك حتى لو عمرك كان فوق السبعين

الكرش والاجناب والارداف أحد أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات، وذلك لأن السمنة والدهون المتراكمة في الجسم تقلل من جاذبية الأشخاص وتعطيهم مظهر غير مرغوب فيه، كما أنه تقلل من الثقة بالنفس، وعلى الرغم من توافر العديد من الحلول لمعالجة السمنة مثل عمليات التكميم والأدوية الكيميائية، إلا أنها ليست مناسبة للجميع للعديد من الاعتبارات، وتبقى الوصفات الطبيعية حل مهم لتلك المشكلة ومن أبرز تلك الوصفات هي وصفة اوراق الغار للتخسيس.

أوراق الغار للتخسيس

على الرغم من توافر تلك الأعشاب في جميع المنازل لاستخدامها في تحضير الطعام بسبب مذاقها المميزة ورائحتها النفاذة، إلا أن الكثيرين لا يدركون أهميتها الكبيرة في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأنها تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في حرق الدهون، فضلاً عن احتوائها على الألياف الطبيعية التي تساعد في الشعور بالشبع، ويمكن تحضير تلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

6 ورقات من أوراق الغار.

4 أعواد من القرنفل.

ملعقة من عسل النحل.

مقدار كوب من الماء.

خطوات التحضير

يتم تحضير وصفة أوراق الغار للتخسيس من خلال القيام بالخطوات الآتية:

في وعاء مناسب ضعي أوراق الغار واعواد القرنفل ومقدار كوب من الماء.

ضعي الوعاء على نار هادئة واتركيه حتى يغلي ويستمر في الغليان لمدة 10 دقائق.

ارفعي الوعاء من على النار وغطيه واتركيه حتى الصباح.

صفي الخليط وضعي ملعقة من العسل واشربيه في الصباح قبل الفطور.