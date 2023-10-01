مش هتدفع ولا جنيه!! خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور النيابة العامة “من هنــا” وطريقة عمل تظلم المخالفات

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الاستعلام عن مخالفات المرور النيابة العامة

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة بكل سهولة وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

للاستعلام عن مخالفات المرور يجب أولا ان نقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة وذلك من خلال زيارة هذا الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

قم بعدها باختيار كلمة بيانات المرور من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية ومن ثم اختر كلمة الاستعلامات وبعدها اختر كلمة استمرار.

قم بعد ذلك بتحديد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها مثل مخالفات رخصة القيادة وحسب درجتها.

اضغط بعد ذلك على كلمة مخالفات رخص القيادة وسوف يطلب منك بعدها إدخال رقم اللوحة أرقام فقط أو حروف فقط

نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام.

معلومات حول الاستعلام عن المخالفات المرورية

توجد بعض المعلومات التي تخص الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر وهذه المعلومات تتمثل في الآتي