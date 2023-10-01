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NOW أسرع استعلام في دقيقة بس!! الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة ppo.gov.eg/webcenter
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الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة
- الخطوة الأولى : الدخول لموقع النيابة العامة على جوجل ، ثم نضغط على خانة خدمات نيابة المرور، وبعدها نقوم باختيار خانة الاستعلامات .
- الخطوة الثانية: نقوم بتحديد نوع الاستعلام عن المخالفة ويكون ذلك بطريقتين الأولى هي الضغط على خانة مخالفات رخص المركبات ، والثانية هي خانة مخالفات رخص القيادة.
- الخطوة الثالثة : كتابة البيانات الخاصة بسيارتك سواء كانت حروف أو أرقام أو أرقام فقط.
- وبعد ذلك نضغط على خانة إجمالي المخالفات بعد ادخال بياناتك لتظهر لك المخالفة الخاصة بك بكل بساطة .
موقع النيابة العامة
اصبح موقع النيابة العامة يقدم العديد من الخدمات للجمهور وليس فقط المخالفات المرورية مثل خدمات النيابة الجنائية وخدمات التظلم على المخالفات المرورية وخدمات وثائق الأحوال الشخصية وخدمات التصالح الفوري في المخالفات المرورية وخدمات متابعة الطلبات وخدمات نيابات الأسرة وخدمات العرائض الالكترونية الموحدة للنائب العام، وبذلك أصبح التحول الرقمي في جميع أركان الدولة ، والذي سهل على الشعب العديد من الاجراءات التي كانت تحتاج لوقت ، وجهد كبير؛ فالتحول الرقمي أصبح في وزارة الصحة ووزارة التعليم والحكومة وكل ركن من أركان الدولة .