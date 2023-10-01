من حقك تعرف أخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء “السيسي هيخليك تبني وشغل فلوسك بس بشروط”!!

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 اليوم، آخر قرارات قانون التصالح اليوم، موعد صدور قانون التصالح الجديد 2023، التصالح في مخالفات البناء، ميعاد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، قانون التصالح في القرى، متى يصدر قانون التصالح الجديد، أعلن السيد شمس الدين ، نائب عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، عن تاريخ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، والتي ستكون خلال شهر أكتوبر الحالي وبعدها سيتم اعتماده من مجلس النواب ، كما وضح أن بعد بدء دور الانعقاد الرابع في شهر اكتوبر ستوضع الاشتراطات اللازمة في البناء الجديد وسيعرض على البرلمان ضمن اجندة النواب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء.